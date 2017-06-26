Kuşadası’nda bayramda eğlence sektörü tavan yaptı

Bayramın ilk günüyle birlikte Kuşadası’nın gözde eğlence mekanları dolup taştı.

Tatil için Kuşadası’nı tercih edenlerin büyük bir kısmı, gece barlarda geç saatlere kadar eğlendi. Kuşadası’nın eğlence yerleriyle ünlü Barlar Sokağı, Setur Marina AVM, Kaleiçi ve Yılancı Burnu’ndaki çok sayıdaki bar, disko ve beach club civar il ve ilçelerden eğlenmeye gelenlerle dolup taştı.

Özellikle Setur Marina AVM, Kaleiçi ve Barlar Sokağı’nda tüm barlar ile Jade Beach Club, Budha Bar, Öküz Bar, Cafe Marin, Captain House, Hann Bar, Ukala, Ex Club gibi eğlence yerleri tıklım tıklım dolarken, ortaya da renkli görüntüler çıktı. Tatilcilerin bir kısmı canlı müzik yapan barları tercih ederken, eğlence sınır tanımadı. Tatil için Kuşadası’nı tercih edenler ile çevre il ve ilçelerden gelenler, sabahın ilk ışıklarına dek barlarda eğlendi. Eğlence yeri sahipleri ise bayram tatili nedeniyle hareketli geceler yaşadıklarını söyledi.