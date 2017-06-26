Diğer
Kategoriler
26 Haziran 2017 07:34

Kuşadası’nda bayramda eğlence sektörü tavan yaptı

Hafta sonu tatiliyle birlikte 4 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Kuşadası’nda konaklama turizminde yüzde 90’ı aşan doluluk oranı yakalanması, en çok eğlence sektörüne yaradı.

Kuşadası’nda bayramda eğlence sektörü tavan yaptı

26 Haziran 2017 07:34


Bayramın ilk günüyle birlikte Kuşadası’nın gözde eğlence mekanları dolup taştı.


Tatil için Kuşadası’nı tercih edenlerin büyük bir kısmı, gece barlarda geç saatlere kadar eğlendi. Kuşadası’nın eğlence yerleriyle ünlü Barlar Sokağı, Setur Marina AVM, Kaleiçi ve Yılancı Burnu’ndaki çok sayıdaki bar, disko ve beach club civar il ve ilçelerden eğlenmeye gelenlerle dolup taştı.


Özellikle Setur Marina AVM, Kaleiçi ve Barlar Sokağı’nda tüm barlar ile Jade Beach Club, Budha Bar, Öküz Bar, Cafe Marin, Captain House, Hann Bar, Ukala, Ex Club gibi eğlence yerleri tıklım tıklım dolarken, ortaya da renkli görüntüler çıktı. Tatilcilerin bir kısmı canlı müzik yapan barları tercih ederken, eğlence sınır tanımadı. Tatil için Kuşadası’nı tercih edenler ile çevre il ve ilçelerden gelenler, sabahın ilk ışıklarına dek barlarda eğlendi. Eğlence yeri sahipleri ise bayram tatili nedeniyle hareketli geceler yaşadıklarını söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    40°C
  • Salı
    Sıcak
    40°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    40°C
  • Perşembe
    Sıcak
    42°C
AYDIN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 2 ŞEVVÂL 1438
  • 26 Haziran 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:34
  • Güneş :05:41
  • Öğle :13:22
  • İkindi :17:16
  • Akşam :20:43
  • Yatsı :22:33
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!