Kuşadası’nda çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, plakasız bir motosikleti mezarlık kavşağında durduran Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, yaptıkları araştırmada motosikletin daha önceden çalıntı olan 09 L 3267 plakalı motosiklet olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, sürücü 58 yaşındaki A.D.’yi gözaltına alarak soruşturma başlattı.

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yaptığı bir başka operasyonda ise sorgulanan 28 yaşındaki S.T. isimli şahsın hırsızlık suçundan mahkeme tarafından arandığı belirlendi. Şüpheli gözaltına alındı. Asayiş ekiplerinin gerçekleştirdiği bir başka sorguda ise M.A. isimli şahsın Kuşadası Sulh Ceza Hakimliği tarafından “ silahla gece vakti yağma “ suçundan arandığı ortaya çıktı.