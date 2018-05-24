Kuşadası’nda çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nın giriş ve çıkışlarında Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan uygulama noktalarında yapılan kontroller sırasında içinde bir kişi bulunan 09 JE 037 plakalı bir araç polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Yaşanan kovalamacanın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan aracı kullanan F.A. isimli şüphelinin yaralama suçundan mahkeme tarafından arandığı belirlendi. Ayrıca, araçta yapılan aramada ise 1 adet 7.65 silah ve silaha ait 4 fişek,5 gr metanfetamin(kristal) uyuşturucu madde bulundu.

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin Değirmendere Mahallesi’ndeki kontrol noktasında yaptığı aramada ise mahkemeler tarafından aranan iki kişi daha yakalandı. Durdurulan araçta bulunan İ.A. isimli kişinin yapılan sorgulamasında Söke Asliye Ceza Mahkemesince hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından arandığı tespit edildi. Yine aynı noktada, 1979 doğumlu U.B. isimli kişinin, Kuşadası Asliye Ceza Mahkemesince, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kullanmak, kabul etmek ve satmak suçundan arandığı belirlendi. Polis ekipleri tarafından yakalanan 3 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Zanlılar, işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilecek.

-Çalıntı motosikleti kullanan 1 kişi gözaltına alındı

Bu arada, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekiplerin Kadınlar Denizi Mahallesi’nde durumundan şüphelenerek durdurduğu 09 BCT 02 plakalı motosikletin yapılan araştırma sonucu çalıntı olduğu ortay açıktı. Çalıntı motosikleti kullanan R.A. isimli bir kişi gözaltına alındı.