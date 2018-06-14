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14 Haziran 2018 20:35

Kuşadası’nda çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı

Kuşadası’nda çeşitli suçlardan aranan 4 kişi polis tarafından yakalandı.

Kuşadası’nda çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı

14 Haziran 2018 20:35


Kuşadası’nın giriş ve çıkışlarındaki kontrol noktalarında uygulama yapan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Selçuk Asliye Ceza Mahkemesi tarafından alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmak suçundan aranan G.T.’yi, Kuşadası 5. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yaralama suçundan aranan H.Y.yi, Torbalı Cumhuriyet Savcılığı tarafından Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçundan aranan N.D.’yi ve Söke 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve satmak suçundan aranan E.C.yi yakaladı. Gözaltına alınan 4 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.




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