Kuşadası’nda fuhuş operasyonu

Edinilen bilgiye göre; yaptığı Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sabah saat 05.00 sıralarında Barlar Sokağı’nda gerçekleştirdikleri denetimlerde V.B. (55 ) isimli şahsın iki yabancı uyruklu bayan ile iki erkek şahsa aracılık yaptığını tespit etti. Fuhşa aracılık eden V.B. ile birlikte yabancı uyruklu bayanlar ve iki erkek şahıs yakalandı.

Aracılık yapan V.B hakkında "fuhuş a aracılık ve ve teşfik; suçundan işlem yapıldı. Yabancı uyruklu Y.V. (38 ) ve K.K. (36 ) isimli şahıslar gerekli işlemler için Aydin Göç İdaresine teslim edildi.