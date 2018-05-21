Kuşadası’nda motosiklet kazası; 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Çevre Yolu Sanayi Sitesi mevkiinde meydana gelen kazada, şehir merkezine doğru seyir halinde olan Ahmet B. yönetimindeki 16 VS 881 plakalı motosiklet, yol çalışması nedeniyle direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu uyarı levhalarına çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Ahmet B. İle motosikletle bulunan Büşra K.yaralandı. Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza sonucu Kuşadası çevre yolunun bir bölümü kısa süreli trafiğe kapandı.