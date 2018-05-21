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21 Mayıs 2018 03:02

Kuşadası’nda motosiklet kazası; 2 yaralı

Kuşadası’nda meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.

Kuşadası’nda motosiklet kazası; 2 yaralı

21 Mayıs 2018 03:02


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Çevre Yolu Sanayi Sitesi mevkiinde meydana gelen kazada, şehir merkezine doğru seyir halinde olan Ahmet B. yönetimindeki 16 VS 881 plakalı motosiklet, yol çalışması nedeniyle direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu uyarı levhalarına çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Ahmet B. İle motosikletle bulunan Büşra K.yaralandı. Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza sonucu Kuşadası çevre yolunun bir bölümü kısa süreli trafiğe kapandı.




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