Diğer
Kategoriler
25 Mayıs 2018 17:01

Kuşadası’nda otele fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

Kuşadası’nda polisin bir otele düzenlediği fuhuş operasyonunda, yabancı uyruklu 3 hayat kadını suçüstü yakalandı.

Kuşadası’nda otele fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

25 Mayıs 2018 17:01

Operasyonda ayrıca fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla otel sahibi ve resepsiyon görevlisi de gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından fuhuş yaptıkları ihbarı alınan Moldova, Kazakistan ve Kırgızistan uyruklu 3 hayat kadını, teknik ve fiziki takibe alındı. Yabancı uyruklu hayat kadınlarının para karşılığı erkeklerle anlaşıp, Cumhuriyet Mahallesi eski Cuma Pazarı bölgesinde bir otelde randevu vermesi üzerine operasyona başlayan polis ekipleri, söz konusu otele baskın yaparak fuhuş yaptıkları belirlenen Kırgızistan uyruklu N.Y., Moldova uyruklu L.P. ve Kazakistan uyruklu L.D.’yi suçüstü yakaladı. Operasyon sırasında ayrıca otel sahibi M.D. ve resepsiyon görevlisi S.H. de fuhşa aracılık etmek suçundan gözaltına alındı.


Yabancı uyruklu 3 hayat kadını ifadelerinin alınmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilip, sınır dışı edilmek üzere il göç idaresine teslim edildi. Fuhşa aracılık ettikleri ileri sürülen ve polisteki işlemleri süren otel sahibi ve resepsiyon görevlisi ise ifadelerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarılacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
30
°
C
  • Cumartesi
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç