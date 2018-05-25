Kuşadası’nda otele fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

Operasyonda ayrıca fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla otel sahibi ve resepsiyon görevlisi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından fuhuş yaptıkları ihbarı alınan Moldova, Kazakistan ve Kırgızistan uyruklu 3 hayat kadını, teknik ve fiziki takibe alındı. Yabancı uyruklu hayat kadınlarının para karşılığı erkeklerle anlaşıp, Cumhuriyet Mahallesi eski Cuma Pazarı bölgesinde bir otelde randevu vermesi üzerine operasyona başlayan polis ekipleri, söz konusu otele baskın yaparak fuhuş yaptıkları belirlenen Kırgızistan uyruklu N.Y., Moldova uyruklu L.P. ve Kazakistan uyruklu L.D.’yi suçüstü yakaladı. Operasyon sırasında ayrıca otel sahibi M.D. ve resepsiyon görevlisi S.H. de fuhşa aracılık etmek suçundan gözaltına alındı.

Yabancı uyruklu 3 hayat kadını ifadelerinin alınmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilip, sınır dışı edilmek üzere il göç idaresine teslim edildi. Fuhşa aracılık ettikleri ileri sürülen ve polisteki işlemleri süren otel sahibi ve resepsiyon görevlisi ise ifadelerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarılacak.