Kuşadası’nda Ramazan sohbetleri

Seçkin bir davetli topluluğunun katıldığı etkinlik dernek başkanı Mahmut Ökçesiz’in açılış konuşması ile başladı. Daha sonra Hacı Ferit Demirel Cami imam-hatibi Cüneyt Türk, Kuran’ı Kerim okudu. Günün konuşmacısı Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim üyesi Mustafa Yıldırım "Türk Müslümanlığı ve Hoca Ahmet Yesevi“nin öğretilerini Anadolu insanının nasıl özümsediğini çok güzel örneklerle anlattı. Ezanın okunmasından sonra yemeğe katılan Kuşadası Müftüsü Vehbi Akşit iftar duasını okudu. İftar yemeğinden sonra misafirlerle sohbet devam etti. Dernek Başkanı Mahmut Ökçesiz, tüm davetlilere ve yoğun ilgi gösteren Kuşadası halkına teşekkür etti.