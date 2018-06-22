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22 Haziran 2018 15:50

Kuşadası’nda restorana silahlı saldırı: 1 tutuklama

Kuşadası’nda ünlü restoran zincirlerinden birine silahlı saldırı gerçekleşti.

Kuşadası’nda restorana silahlı saldırı: 1 tutuklama

22 Haziran 2018 15:50

Olaydan sonra kaçan zanlı polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Atatürk Bulvarı Marina karşısında bulunan bir restoran zincirine gece yarısı silahlı saldırıda bulunuldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kurşunlar iş yerinin camlarını kırdı. 5 el ateş ederek olay yerinden kaçan 22 yaşındaki Ö.A. isimli şüpheli şahıs Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Söke’ye bağlı Sazlıköy’de yakalandı. Olayın daha önce müşteri olarak gittiği restoranda yaşanan bir tartışmadan kaynaklandığını ileri süren zanlı, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Ö.A., tutuklanarak Söke Cezaevi’ne konuldu.




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