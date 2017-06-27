Kuşadası’nda yetişen meyveler festivallerle turistlere tanıtılıyor.

Ephesia Holiday Beach Club ve Ephesia Hotel tarafından düzenlenen festivale turistler büyük ilgi gösterirken, Kuşadası menşeli kirazdan yapılan tatlılar, pastalar ve meyve suları katılımcı turistlere ücretsiz olarak sunuldu.

Kuşadası Ilıca mevkiindeki Ephesia Hotel ve Ephesia Holiday Beach Club’ta gerçekleştirilen kiraz festivali büyük ilgi gördü. Bölgede yetişen ve ünü tüm Türkiye’ye yayılan kirazı tanıtmak için dev stantlar kuruldu, çeşit çeşit pastalar, tatlılar ve rengarenk meyve suları yapıldı. Şenlik havasında geçen kiraz festivalinde turistler hem eğlenip, hem de kirazdan yapılan tatlı, pasta ve meyve sularının tadına bakarken, ortaya da renkli görüntüler çıktı.

Kuşadası Ephesia Holiday Beach Club Genel Müdürü Hüseyin Batur, Kuşadası’na gelen turistlere tarihi ve doğal güzelliklerin yanı sıra Kuşadası’nda yetişen ve lezzeti doyumsuz olan meyveleri de tanıtma kararı aldıklarını ve bu amaçla turizm sezonu boyunca her ay bir festival gerçekleştirmeye karar verdiklerini söyledi. Kuşadası’nın kiraz, şeftali ve üzümünün ünlü olduğuna dikkati çeken Hüseyin Batur, "Kuşadası’nın yöresel meyvelerini tanıttığımız etkinliklerimize kiraz festivali ile başladık. Sezon içerisinde şeftali ve üzüm festivalleri de yapacağız. Tatilini Türkiye’de gerçekleştiren turistler bu değişik festivalimize büyük ilgi gösterdi. Amacımız, Kuşadası’nda yetişen meyveleri ve bu meyvelerle yapılan ürün çeşitlerini tanıtmak. Bu festivalimizde kirazı öne çıkaran yiyeceklerden oluşan büfeler kurduk. Çeşit çeşit pastalar, tatlılar, turtalar yaptık. Kirazdan oluşan doğal meyve suları festivalimize ayrı renk kattı. Festivalimize katılan herkese kirazdan oluşan ürünleri ücretsiz olarak sunduk. Ayrıca, kirazın bölgemizde nerelerde ve nasıl yetiştiğini içeren tanıtımlar da yapıyoruz. Amacımız, Kuşadası’nı her yönüyle tatilcilerimize tanıtmak" dedi.