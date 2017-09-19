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19 Eylül 2017 13:33

Kuyucak’ta 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kuyucak’ta 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri

19 Eylül 2017 13:33


Kuyucak Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende İlçe Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtına çelenkler sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden programa İlçe Kaymakamı Selami Işık, Belediye Başkanı Metin Ertürk, Kuyucak Jandarma Komutanı Ersin Erhan ve daire amirleri katıldı. Programda Kıbrıs Gazisi Ali Akıncı günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı ve Kuyucak Anadolu Lisesi öğrencileri şiirler okudu.


Programın sonunda İlçe Kaymakamı Selami Işık ve Belediye Başkanı Metin Ertürk, gaziler, gazi yakınları ve şehit aileleriyle düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.




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