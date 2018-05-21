Listede yer verilmeyen Baydar, sosyal medya hesabından teşekkür etti

Pek çok partili sosyal medya hesapları aracılığı ile açıklanan listeye tepki gösterirken listede yer verilmeyen Milletvekili Metin Lütfi Baydar da sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yaptı.

Dün akşam saatlerinde CHP’nin 24. Dönem milletvekili adayları parti meclisi toplantısından sonra basına sızınca çeşitli illerde olduğu gibi Aydın’da pek çok partili listeye tepki gösterdi. Basına sızan listeye göre; sırası ile Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız, Süleyman Bülbül, Mustafa Arıkan, Ferda Çağlar, Kaan Erçetin, Kemal Güneri ve Fulya Üstündağ Aydın Milletvekili adayları olarak yer alırken listede 2 dönemdir Aydın Milletvekili olan Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar’ın ismine yer verilmedi.

Listelerin basına sızmasının ardından sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşıp kısa bir açıklama yapan Metin Lütfi Baydar, “Milletvekili adayı olan tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Beraber siyaset yaptığım benim için büyük özveri ile çalışan yoldaşlarıma sonsuz teşekkürler...” ifadelerine yer verdi.

Bazı partililer paylaşımın altına üzüntülerini dile getirirken bazıları da Baydar’ın listeye alınmamasını tepki gösterdi. Paylaşım yapanlardan Erdi K. İsimli Baydar’ın bir takipçisi “Sevgili Metin Lütfi Baydar Hocam, okuduğum ve öğrendiğim haber doğru ise şok olduk. Sizin gibi eşsiz,çalışkan dürüst ve ‘adam gibi adam’ bir insanın,ülkemize hizmet edecekler için de mutlaka yer alması gerekiyor. Tek söyleyebileceğim şey siz her zaman bizim gönlümüzün milletvekilisiniz. kaybeden siz değil, sizin değerinizi idrak edemeyenler olacaktır” ifadelerine yer verdi.