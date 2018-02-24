Marangozlar Başkan Alıcık’ı ziyaret etti

Nazilli Marangoz ve Ağaç İşleri Esnaf Sanatkârlar Odası Başkanı Ali Çetinkaya, Başkan Yardımcısı Hüseyin Bıçakçı, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Uğur, Avni Sakallı, Mehmet Erol, Tarık Kösem, Coşkun Durmaz, Tahir Gümüş, Osman Gönüllü, Nermin Zengin, Engin Dokuzoğlu, İsmail Kayabaş, Ahmet Evren, Ahmet Bahadır, Uğur Emre Özcan ve Genel Sekreter Sevim Kılıç, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretlerinden dolayı Çetinkaya ve yönetimine teşekkür eden Başkan Alıcık, “İlçemizde yapılan esnaf odası seçimlerinde başkanlarımızda pek bir değişiklik olmadı. Mevcut başkanlarımız üyelerine karşı büyük bir sorumluluk ve bilinçle hareket ediyor. Bu nedenle tüm oda başkanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Ben de bir esnaf çocuğuyum. Bu nedenle esnaflığın zorluklarını bilirim. Nazilli Belediyesi olarak esnaf kardeşlerimize elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Esnafımızın içi rahat olsun. Her zaman onların yanındayız” diye konuştu.

Yeni dönemde de üyelerine en iyi şekilde hizmet edeceğini söyleyen Çetinkaya, “Üyelerimiz sağ olsun beni tekrar göreve seçti. Biz de yeni yönetimimizle başkanımızı ziyarete geldik. Başkanımız şimdiye kadar üyelerimizin yanında oldu. Bundan sonra da desteğini görmek isteriz” ifadelerini kullandı.