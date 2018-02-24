Diğer
Kategoriler
24 Şubat 2018 09:12

Marangozlar Başkan Alıcık’ı ziyaret etti

Nazilli Marangoz ve Ağaç İşleri Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Çetinkaya ve yönetimi Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ı makamında ziyaret etti.

Marangozlar Başkan Alıcık’ı ziyaret etti

24 Şubat 2018 09:12


Nazilli Marangoz ve Ağaç İşleri Esnaf Sanatkârlar Odası Başkanı Ali Çetinkaya, Başkan Yardımcısı Hüseyin Bıçakçı, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Uğur, Avni Sakallı, Mehmet Erol, Tarık Kösem, Coşkun Durmaz, Tahir Gümüş, Osman Gönüllü, Nermin Zengin, Engin Dokuzoğlu, İsmail Kayabaş, Ahmet Evren, Ahmet Bahadır, Uğur Emre Özcan ve Genel Sekreter Sevim Kılıç, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ı makamında ziyaret etti.


Ziyaretlerinden dolayı Çetinkaya ve yönetimine teşekkür eden Başkan Alıcık, “İlçemizde yapılan esnaf odası seçimlerinde başkanlarımızda pek bir değişiklik olmadı. Mevcut başkanlarımız üyelerine karşı büyük bir sorumluluk ve bilinçle hareket ediyor. Bu nedenle tüm oda başkanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Ben de bir esnaf çocuğuyum. Bu nedenle esnaflığın zorluklarını bilirim. Nazilli Belediyesi olarak esnaf kardeşlerimize elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Esnafımızın içi rahat olsun. Her zaman onların yanındayız” diye konuştu.



Yeni dönemde de üyelerine en iyi şekilde hizmet edeceğini söyleyen Çetinkaya, “Üyelerimiz sağ olsun beni tekrar göreve seçti. Biz de yeni yönetimimizle başkanımızı ziyarete geldik. Başkanımız şimdiye kadar üyelerimizin yanında oldu. Bundan sonra da desteğini görmek isteriz” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
13
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    13°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    14°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç