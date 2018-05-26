Meslek liseliler teknolojiyi yatırıma dönüştürüyor

Teknolojiyi yatırıma dönüştüren sistemler bilim fuarına damga vurdu.

Nazilli’de 51 yıl önce faaliyete geçen Nazilli Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, son yıllarda yaptıkları ile adeta ilçenin gururu oldu. Gelişen teknolojiyi yakından takip eden ve önemli katkılarda bulunan öğrencilerin TÜBİTA yetkilileri tarafından da büyük dikkat çeken şebeke suyundan elektrik enerjisi elde etme, klima arızasını 10 saniyede tespit etme, kullanılmayan kravatlardan modaya uygun çok ucuza kadın elbisesi dikimi gibi projelerinin yanısıra tamamen yerli teknolojiyi kullanarak yapımını tamamladıkları bilgisayar destekli CNC Torna Tezgahı üretim teknolojileri alanında okulu bir üst seviyeye taşıdı.

Kendileri üretiyor

Tasarımı ve imalatını okul öğrencileri ve danışman öğrencilerin birlikte yaptığı CNC Torna Tezgahında bilim fuarını gezen davetlilere gösteri sunan öğrenciler, makinelerine yaptırdıkları ay yıldızlı Türkiye haritası ile büyük beğeni kazandı. Üç boyutlu çalışmalar da yapabilen torna tezgahı ve diğer ekipmanlar sayesinde okul öğrencileri ara eleman olarak yetişirlerken geleceğin teknolojilerini de kendileri üreterek üretim maliyetlerini düşürmeyi de başardılar.

Şebeke suyundan elektrik ürettiler

Fuarda sergilenen 20 proje arasında yer alan ve şebeke suyundan elektrik üreterek apartmanın ihtiyacı olan bir miktar elektriği elde etmeyi başaran öğrenciler takdirle karşılandı. Elektrik üretiminin yanısıra klima arızasını 10 saniyede tespit eden proje ve okul öğrencileri ile danışman öğretmenlerin hazırladığı CNC torna tezgahı da dikkat çeken projeler arasında yer aldı. Fuarı gezen ve öğrencilerin başarıları ile gurur duyduğunu ifade eden Sanayici İşadamı Nuri Sağbaş; “Dışarıdan ithal ettiğimiz pahalı makineleri Nazilli Meslek Lisesi daha ucuza maliyetle daha düzgün şekilde yapmış. Öğrencilerimiz tebrik ederim. Ellerine kollarına sağlık” dedi.

“Üretimin temeli sanayidir”

Üretimin temelinin sanayi olduğunu ifade eden Okul Müdürü İsmail Şimşek; “Üretimin temeli olan sanayimize ara eleman yetiştirmede endüstri meslek lisesi çok önemli görev üstlenmektedir. Bizde bunu yerine getiriyoruz. Binin üzerinde öğrencimiz var. Projelerimiz çağı yakalamış durumda. Artık mesleki eğitimde günümüzün teknolojisine göre üretimler yapıyoruz ve bu teknolojiye uygun da alt yapımız var. Çok iyi durumdayız. Daha iyi olacağız. Bizler geleceğimizi şekillendirecek çocuklarımızı burada yetiştiriyoruz” dedi.

Bilim fuarını gezen AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Bülent Sayar, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün, diğer okulların müdürleri, öğrencileri ve sanayisi işadamları projeleri çok beğendiklerini ve öğrencilerle öğretmenlerine tam not verdiklerini söyledi.