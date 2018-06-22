Tarih tekerrür etmiş Liderimiz Devlet Bahçeli bir kez daha haklı çıkmıştır” dedi.

Açıklamasında kafası karışık olan vatandaşlara seslenen MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, “Millet ittifakı zillet-illet ittifakı olarak Türk siyasi hayatına adını yazdırmıştır. Gizli HDP desteği açığa çıkmıştır. Şapka düşmüş kel görünmüştür. Kafası karışık olan tüm vatandaşlarımızın bunu net bir şekilde gördüğü kanaatindeyim.24 Haziran seçimlerinde oy pusulasında 3 Hilal’i gören tüm arkadaşlarımız hedefi şaşırmadan mührü vuracaktır.Buna Eminim” diye konuştu.

“Akşener ile İnce cezaevine gidip Demirtaş’a taziye ziyaretinde bulunacağı kanaatindeyim”

Muharrem İnce ile Meral Akşener’in Kandil’e yapılan operasyonlarda öldürülen Selahattin Demirtaş’ın ağabeyi için cezaevine Selahattin Demirtaş’a taziyeye gideceği kanaatinde olduğunu ifade eden MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, “Akşener ve İnce’nin el ele tutuşup cezaevine gidip Selahattin Demirtaş’a taziye ziyaretinde bulunacağı kanaatindeyim. Buradaki uzantıları olan CHP ve İP İl başkanlarının da acilen örgütün buradaki temsilcilerine taziyelerine gidip acılarını paylaşmaları gerekmektedir. Türk Milleti 24 Haziranda Osmanlı tokadını sandıkta atacaktır. Oyunları hep birlikte bozacağız. Bunu pazar günü göreceğiz inşallah. İlk turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçtirip milletvekili seçiminde de yüksek bir say ile MHP olarak Meclis’te olacağız” dedi.