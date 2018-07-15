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15 Temmuz 2018 15:12

Milli parka ziyaretçi akını

Türkiye’nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’daki Dilek Yarımadası Milli Parkı hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.

Milli parka ziyaretçi akını

15 Temmuz 2018 15:12


Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesiyle birlikte günübirlik tatilciler soluğu Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda aldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk sonucu araçlar uzun kuyruklar oluştururken, milli park içerisinde yer kalmayınca saat: 13.00’den itibaren milli parka araç girişi durduruldu.


Hava sıcaklığının 38, deniz suyu sıcaklığının ise 26,2 dereceye ulaştığı Kuşadası’nda Saat: 13.00’e kadar Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda 2 bin 100 araç giriş yaparken, yaya olarak da 780 kişi ziyaretçi olarak giriş yaptı. Milli park içerisindeki tüm koyların ve mesire yerlerinin dolması üzerine milli parka araç girişi 13.00’de durduruldu. Milli Park Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, milli parka ziyarete geleceklerin toplu taşıma araçlarını kullanmaları istendi. Milli Parka akın eden yerli ve yabancı turistler ile günübirlik ziyaretçiler, hem doğal güzelliklerin, hem de deniz, kum ve güneşin keyfini doyasıya yaşadı.




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