Minik kursiyerler bu yılki ilk sergilerini açtı

Okulların yaz tatiline girmesinin ardından 7-14 yaş arası çocuklara özel açılan Yaz Okulları bu yılın ilk meyvesini verdi. Efeler Belediyesi ve Efeler Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde açılan Resim ve Ebru Kursu’na katılan 60 minik kursiyer yaz dönemi boyunca ortaya çıkarttıkları eserleri Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde vatandaşların beğenisine sundu. Adnan Menderes Mahallesi Yaşam Merkezi, Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi ile Köprülü-Veysi Paşa Mahallesi Kültür ve Sanat Evi olmak üzere 3 merkezdeki öğrencilerin sergi açılışına ailelerinin ilgisi de yoğun oldu. Aileler, çocuklarının kendilerini geliştirmelerine imkan sağladığı için Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’a teşekkür etti.

Sergi açılışında minikleri Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yusuf Kalın, mahalle muhtarları ve sanatsever Efeler halkı da katıldı.