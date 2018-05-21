Mobil Matematik Müzesi Saraybosna’da öğrencilerle buluştu

İlk olarak Bosna Hersek’in Başkenti Saraybosna’da ziyarete açılan Mobil Matematik Tırı’nda öğrencilerin yanı sıra matematik meraklıları da soyut bir kavram olan matematiği somut olarak dokundu.

Aydın Efeler ilçesinde bulunan Tales Matematik Müzesi tarafından oluşturulan Mobil Matematik Müzesi Mayıs ayının ilk haftasında Aydın Efeler ilçesinden törenle uğurlanmıştı. Yaklaşık 4 günlük yolculuğun ardından Saraybosna’ya ulaşan Mobil Matematik Müzesi Tırı Cumhurbaşkanlığının himayesinde Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde Saraybosna’daki Fatima Gunic İlkokulu’nda ziyarete açıldı. Öğrencilerin yanı sıra yetişkinlerin de yoğun ilgi gösterdiği Tales Matematik Müzesi Tırı yaklaşık bir hafta ziyarete açık tutuldu.

Tales Matematik Müzesi Proje Mimarı Metin Akyol, Türkiye’den sonra yurt dışında da talep üzerine "Mobil Matematik Müzesi"nin ziyarete açılmasının Türkiye adına memnuniyet verici olduğunu belirterek “Aydın’da tamamen milli kaynaklarımızla oluşturduğumuz bu mobil matematik müzesi artık yurt dışında da öğrencilere hizmet vermeye başladı” diyerek destek verenlere teşekkür etti.

Türkiye’de tüm bölgelere yapılan ziyaret ve gösterimin ardından ilk olarak Mobil Matematik Müzesi’nin Suriyeli sığınmacı çocuklara ziyarete açıldığını kaydeden Proje Mimarı Metin Akyol, “Türkiye’den sonra ilk olarak Bosna Hersekli çocuklarımız için Mobil Matematik Tırımız yola çıktı. Kardeş ülke Bosna Hersekli çocuklarımız öğretmenleri ile birlikte matematiği dokunarak hissettiler. Güzel ve verimli ziyaretler oldu. Çocuklar müzede matematiğin somutlaştırılmış halini gördüler” dedi.

Yunus Emre Enstitüsü Türkoloji Müdürü Tayfun Kalkan Bosna Hersek’ten sonra Mobil Matematik Müzesi’nin Macaristan’a geçerek Budapeşte’de ziyarete açılacağını belirtti.