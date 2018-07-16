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16 Temmuz 2018 21:47

Mustafa Savaş, TBMM KİT Komisyon Başkanlığına seçildi

AK Parti, 24 Haziran seçimleri sonrasında Aydın’da vekil sayısını 4 e çıkarırken; elde edilen bu başarı Aydın’a bir Bakanlık dışında bir de Meclis Komisyon Başkanlığı getirdi.

Mustafa Savaş, TBMM KİT Komisyon Başkanlığına seçildi

16 Temmuz 2018 21:47



24 Haziran sonrası kabinedeki Bakan aritmetiğinden Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı gibi çok önemli bir hizmet noktasıyla ödüllendirilen Aydın’a bir güzel haber de Meclis KİT Komisyon Başkanlığıyla geldi.



AK Parti Aydın Milletvekili ve MKYK Üyesi Mustafa Savaş Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyon Başkanlığı’na seçildi.



Yeni göreviyle alakalı açıklamalarda bulunan Mustafa Savaş, “Yoğun ama güzel günlere giriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyon Başkanlığı’na seçilmemizin ardından yeni ve yoğun bir çalışma sürecine girmiş bulunuyoruz.


Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’mizin fiili olarak yürürlüğe girmesiyle birlikte devletimizde yeni bir dönem başlamış, bütün ilgili kurum ve kuruluşlarımızda bu değişikliğe ayak uyduracak şekilde önemli yenilik ve düzenlemelere gidilmiştir. Bunlar tarihi adımlardır.


Bu bilinçle, yeni yasama döneminde Gazi Meclisimizde partimizin Aydın milletvekili


ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyon Başkanı olarak, elimden gelen tüm gayreti ortaya koyacağımın ve bu görev layıkıyla yerine getirmenin mücadelesi içerisinde bulunacağım Allah, vatanımıza, milletimize ve Aydınımıza hayırlı hizmetlerde bulunmayı nasip etsin" dedi.




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