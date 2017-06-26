Nazilli AK Parti’de bayramlaşma

Nazilli belediyesi Mehmet Yüzügüler Nikah Salonu’nda gerçekleşen bayramlaşma törenine Aydın Milletvekili Mustafa Savaş da katıldı.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen bayramlaşma programına AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Ramazan Satılmış, Kadın Kolları Başkanı Ayşin Hittet, Gençlik Kolları Başkanı Ufuk Özder ev sahipliği yaparken partililer, muhtarlar ve STK temsilcileri bayramlaşmada hazır bulundu.

Önümüzdeki süreç çok önemli

AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Ramazan Satılmış’ın kısa konuşmasının ardından AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, yaptığı konuşmada son bir yıl içerisinde çok önemli olaylar yaşadıklarını ifade ederek, “Geçen yıl 15 Temmuz vakasını yaşadık. Allah bir daha bu memlekete böyle bir olay yaşatmasın. Ve ardından halk oylamasını yaşadık. Önümüzdeki günlerde çok hızlı geçecek. Önümüzdeki süreç çok önemlidir. Çünkü şer güçler, küresel güçler, içerideki hainler, rahat durmuyor. Sürekli oyun kuruyorlar. Bölgemizdeki küresel güçlerin oyunlarını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu kurulan oyunları bozabilecek tek ülke Türkiye. Türkiye’nin potansiyelini bildikleri için ülke üzerinde oyunlar kuruyorlar. Ama her seferinde bu oyunları milletimiz bozuyor. İşte bu dönem bizim cephanemiz birlik ve beraberlik olacak arkadaşlar. Bir ve beraber olmak durumundayız. O Çanakkale ruhu, o 15 Temmuz ruhu canlı olduğu sürece hiçbir güç bizleri yıkmayı başaramayacak.”

Bahçeliye teşekkür

Yeni anayasanın mecliste kabul edilmesi noktasında MHP ve Lideri Dr.Devlet Bahçeli’nin büyük katkısı oldu. Eğer MHP ve Bahçeli’nin kararlı duruşu olmasaydı 16 Nisanda o sandık milletin önüne konamazdı. Ben buradan bir kez daha Sayın Bahçeli’ye ve MHP Grubuna bir kez daha teşekkür ediyorum. O 16 Nisan sayesinde, o güzel ve yiğit adam yeniden partimizin başına geldi. Artık bundan sonra durmak yok yola devam. Hep beraber yoğun bir şekilde çalışacağız. 2018 yılı bizim için çok önemli. Bu zorlu sürecin cephanesi birlik ve beraberliktir. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece iç kimse bizi yıkamaz. Kenetleneceğiz. Ama bundan sonra da oyun kurmalar ve tezgahlar olacaktır. Geçmişte yaşadığımız birçok olayın benzeri yeniden yaşatılmaya çalışılacaktır. Uyanık, bir ve beraber olmak zorundayız. İçerdeki ve dışarıdaki hainlerin oyunlarında başarılı olmaması için bu çok önemli. Bu anlamda sadece bize karşı değil bizimle beraber hareket eden ülkelere de operasyon çekilmektedir. Çok dikkatli olmak zorundayız.” dedi.

Avrupa terörde de çifte standart uyguluyor

Karanlık güçlerin bu coğrafya üzerinde oyunlarının devam ettiğini belirten Savaş, “Bize destek olan, bizimle iyi ilişkiler içerisinde bulunan ülkeler üzerinden bize operasyonlar yapılıyor. En yakın örneği Katar. İki buçuk milyon nüfuslu, kişi başına düşen milli geliri 140 bin dolar olan, dünyanın önemli bir likit doğalgaz ihracatçısı Katar’ın ülkemizde ve tüm dünyada önemli yatırımları var. Ama ne dediler Katar’a, ‘Sen teröristlere destek çıkıyorsun.’ Çifte standarda ve samimiyetsizliğe bakın. Avrupa FETÖ’ye sahip çıkmıyor mu? Avrupa terör örgütlerine kucak açmıyor mu? Açıyor ve bunu tüm dünya biliyor. Ama biz Katar’ın yanındayız. Katar’a sahip çıkan bir Türk Milleti var ve o Türk Milletinin lideri Recep Tayyip Erdoğan var.” dedi.

Öyle yürümekle, adalet aramakla oy alınmaz

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na da gönderme yapan Mustafa Savaş, “Öyle yürümekle, adalet aramakla oy alınmaz. Geçti bu devir. Milletin adamı olmakla oy alınır. Yeni süreçte de benim sizlerden isteğim, bundan sonraki süreçte duygularımızın asla aklımızın önüne geçmemesidir. Milletin adamı olabilmek için bu şarttır. Objektif kriterlerle, doğru yere doğru arkadaşları koyarak, partimizi daha iyi bir noktaya taşıyacak, heyecan yaratacak, gönül kazanmasını bilen, kibri olmayan, mütevazi ve samimi arkadaşlarla yol devam etmemiz gerekir. Bu çok önemli ve bu dava bunu gerektirir. 2002’den bu yana AK Parti’nin başarısının altında bu yatmaktadır. Biz bunu yapmak zorundayız. Aydın siyasette zor bir yer ve bunları yapmadığımız takdirde bizim o hedefleri gerçekleştirmemiz zor. Genel başkanımızın dediği gibi hem Aydın hem de Nazilli Belediyesini almamız için bu değişim, heyecanlı, planlı ve programlı çalışmayla birlikte olacak. 2008 yılı bizim için çok önemli ve herkese bu süre içerisinde ulaşmamız gerekiyor. Hedeflerimizin gerçekleşmesi için bunları yapmak şart. Başarmak için inanmak gerek. İnanmak artı çalışmak eşittir başarı. Teşkilatın başarısı partinin başarısı, partinin başarısı da ülkenin başarısıdır. Bu nedenle de liderimiz Recep Tayyip Erdoğan yeniden partimizin başına geçmiştir. Çünkü bu ülkenin kaderi AK Parti’nin kaderi ile özdeşleşmiştir. Bunun için omuzlarımızdaki yük her zamankinden ağır ve sorumluğumuz fazladır. Bayrağımız, vatanımız, geleceğimiz için bu ülkenin davası olduğunu anlatmamız ve her zamankinden fazla çalışmamız gerekiyor” dedi.

Kongre sürecinde görevden alınma diye bir şey yok

Konuşmasının sonunda Nazilli İlçe Başkanı Ramazan Satılmış hakkında yerel bir internet sitesinde çıkan haberle ilgili olarak da, “Nazilli ilçe başkanımız dahil hiç kimse için görevden alınma diye bir durum söz konusu değildir. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sık sık dile getirdiği ‘kan değişikliği’ hususu kongre süreci ile birlikte işleyecektir. Bayramdan sonra zaten yenilenme sürence giriliyor. Yeni teşkilatlar delegelerimizin seçimi ile oluşacak. Bunu belirleyecek olan delegelerimizdir. Bu nedenle partimiz yıpratmaya yönelik asılsız haberlere itibar etmeyin” dedi.

Savaş, konuşmasını tamamlamasının ardından partilileri ile tek tek bayramlaştı.