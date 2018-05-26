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26 Mayıs 2018 11:19

Nazilli Belediyesi iftarda 10 bin kişiyi ağırladı

Nazilli Belediyesi tarafından Yeni Mahalle Kapalı Pazaryeri’nde gerçekleştirilen iftar yemeğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Nazilli Belediyesi iftarda 10 bin kişiyi ağırladı

26 Mayıs 2018 11:19


10 bin kişinin katıldığı iftar yemeğinde vatandaşların tek tek Ramazan ayını kutlayan Başkan Alıcık, “Geçtiğimiz hafta Sümer Mahallemizde 5 bin kişilik iftar yemeği vermiştik. Yeni Mahalle’de bu sayı iki katına çıktı. Vatandaşlarımıza göstermiş oldukları bu yoğun ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Bolluğun bereketin, kardeşliğin ve dayanışmanın arttığı nice Ramazanlar diliyorum” diye konuştu.


Nazilli Belediyesi’nin Yeni Mahalle Kapalı Pazaryeri’nde verdiği iftar yemeğine 10 bin kişi katıldı.


Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği iftar yemeğine, MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu ile eşi Fatih Depboylu, MHP 2. sıra Milletvekili Adayı Güntekin Şimşek, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve binlerce vatandaş katıldı.


Düzenlenen iftar programı öncesi konuklarının Ramazan ayını kutlayan Başkan Alıcık, ezanın okunmasının ardından vatandaşlarla birlikte dua ederek orucunu açtı.


İftar programının ardından vatandaşlarla sohbet eden Alıcık, “Belediyemiz tarafından verilen iftar yemeğine katılım her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz hafta Sümer Mahallemizde 5 bin kişilik iftar yemeği vermiştik. Yeni Mahallemizde bu sayı iki katına çıktı. Vatandaşlarımıza göstermiş oldukları bu yoğun ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Bolluğun bereketin, kardeşliğin ve dayanışmanın arttığı nice Ramazanlar diliyorum” sözlerini kaydetti.


Geleneksel iftar yemeklerinin devam edeceğini belirten Alıcık, tüm vatandaşları 31 Mayıs Perşembe günü Turan Mahallesi Kapalı Pazaryerinde verilecek olan iftar yemeğine davet etti.




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