Nazilli Belediyesi, Karahallı Mahallesinin eksiklerini giderdi

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Karahallı Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapımı tamamlanan projeleri tek tek inceleyen Alıcık, merkez ve kırsal mahallelerde yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirterek, “Geçtiğimiz yıl burada yapmış olduğumuz hizmetlerin toplu açılışını gerçekleştirmiştik. Merkezde olduğu gibi köylerdeki vatandaşlarımızın da eşit şekilde hizmetlerden faydalanması gerekiyor. Bu nedenle rutin olarak kırsal mahallemize gelerek incelemelerimizi gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Karahallı Mahallesi sakinlerinin sevgi seli ile karşılaşan Başkan Alıcık, vatandaşların davetlerini kabul ederek evlerine misafir oldu.

İlçe genelinde yapılan çalışmaların devam edeceğini belirten Alıcık, “Göreve geldiğimiz günden bu yana söz verdiğimiz projelerin tamamını yerine getirdik. Bununla kalmadık, yeni projeler geliştirerek vatandaşlarımız ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda onlarca işe imza attık. Köprüler, camiler, cem evleri, yeni eğitim alanları ve sağlık merkezleri yaparak mevcut olanları yeniledik. Bundan sonraki süreçte de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.