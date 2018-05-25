Nazilli Belediyesi Mezbaha Tesisleri ruhsatına kavuştu

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık Mezbaha Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında, “Nihayet ruhsatımıza kavuştuk. Mezbahamızı 2 milyon 8 bin lira harcayarak modernize etmiştik. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden aldığımız ruhsatla bile işletebilirdik. Ama biz 30 maddelik şartları tek tek yerine getirdik ve ruhsatımızı aldık. Yetkililere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Nazilli Belediyesi’ne ait NAZBEL şirketi tarafından işletilen Mezbaha Tesisleri’nin gerekli tüm şartları taşıdığını belirten Başkan Alıcık, “İş yeri açma ruhsatı için eksiklerimizi giderdik ve Büyükşehir’den ruhsatını aldık. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden aldığımız ruhsatla bile işletebilirdik. Ama biz 30 maddelik şartları tek tek yerine getirdik. Mezbahamızın ruhsatının alınmasında iyi niyet gösteren Büyükşehir yetkililerine teşekkür ediyorum” sözlerini kaydetti.

Nazilli Belediyesi Mezbaha Tesisleri’ni 2 milyon 8 bin liraya yenilediklerini ifade eden Alıcık, “Bizim için önemli olan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden alınan ruhsatımızdı. Burası 1999’dan beri Nazilli Belediyesi’nin mezbahası. Ayrıca bölgenin en büyük mezbahalarından biri. Ne yazık ki Büyükşehir Yasası’ndan sonra tekrar ruhsat almamız gerekti. Arkadaşlarımız sağ olsunlar ellerinden gelen gayreti gösterdi. Eksiklerimizi giderdik. Allah’a şükür geçtiğimiz günlerde ruhsatımızı aldık. Nazillimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.