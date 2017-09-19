Nazilli’de 19 Eylül Gaziler Günü kutlamaları

İlk tören, İstasyon Meydanındaki Atatürk Anıtına Nazilli Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şubesinin çelenk sunması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şube Başkanı Hasan Karataş, “TBMM 19 Eylül 1921 tarihinde verilen önerge ile Sakarya meydan muharebesinde gösterdiği üstün başarı nedeniyle Mustafa Kemal’e rütbelerin en büyüğü olan Mareşallik ve Gazilik ünvanı verilmiştir. O dönemlerde Kıbrıs ile ilgili önemli vasiyetler bırakan Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyetinin 1974 yılında şu an burada bulunan gazilerimiz yerine getirerek Kıbrıs’ı işgalden kurtarmış, oradaki vatandaşlarımıza sahip çıkmıştır. Bizler ömür boyu torunlarımıza anlatacağımız tarihi zafer olarak onur duyacağız. Her dönem içerden ve dışarıdan bizleri zehirlemeye kalkışanlara buradan uyarıyoruz; gazilerimiz başta olmak üzere 15 Temmuz ruhunu taşıyan tüm vatandaşlarımız vatanı, ülkesi için nöbettedir” dedi.

Kore Gazisi Mustafa Özbayram’ın, kendi yazdığı ‘Şehitlik ve gazilik en kutsal ünvandır’ adlı şiirini okuduktan sonra İstasyon Meydanındaki tören sona erdi. Protokol üyeleri ve gaziler daha sonra Eğriboyun Aile Mezarlığına giderek buradaki gazi ve şehit mezarlarını ziyaret etti. Ziyaret sırasında Müftü Necati Topaloğlu tarafından Kur’an-ı Kerim okundu. Son olarak Muharip Gaziler Derneği ziyaret edildi ve burada da şehitler için Kur’an okundu. Ziyaret sırasında kendilerine hediye edilen gazi kalpakları ile hatıra fotoğrafı çektiren protokol üyeleri gazilerin günlerini kutladı.

Nazilli kaymakamı İbrahim Küçük, günün anlamına ilişkin olarak dernekte bulunan Gazi Şeref Defterine yazdığı yazıda şu ifadelere yer verdi; “Saygıdeğer Gazilerimiz; Gaziler Günü nedeniyle Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şubesini ziyaret ettik. Bu vesile ile vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını veren tüm şehitlerimizi ve gazilerimizden ahrete intikal edenleri rahmet minnet ile anıyorum. Hayattaki kahraman gazilerimize sağlık ve uzun ömür diliyorum. Bu asil millet varoldukça Türkiye Cumhuriyeti ilelebet varolmaya devam edecektir. Varlığımızı ve her şeyimizi borçlu olduğumuz kahraman ecdadımızın varisleri olmaktan bir kez daha gurur duyuyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm gazilerimizi rahmet ve minnet duyguları ile hatırlamak bizim görevimizdir. İyi ki varsınız hepinize saygılar sunarım” dedi.

Törenlere Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük başta olmak üzere Belediye Başkan Vekili Erkin Özbek, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Askerlik Şube Başkanı Üstğ. Samed Demet, Jandarma Bölük Komutanı Üstğ. Yalçın Gürenci, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Cihan Koçyiğit, İlçe Müftüsü Necati Topaloğlu, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Ramazan Satılmış, CHP İlçe Başkanı Ali Deveci, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şube Başkanı Hasan Karataş, gaziler, gazi yakınları, şehit aileleri ve ilçe protokol üyeleri katıldı.