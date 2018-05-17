Nazilli’de FETÖ Operasyonu 8 kişi adliyeye sevk edildi

Hakim karşısına çıkarılan 8 kişiden 3’ü tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılanlardan bir kadın başka bir dosyadan tekrar gözaltına alındı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüte ait ’gaybubet evleri’ ne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi hakim karşısına çıkartıldı. Aralarında esnaf ve işadamlarının da bulunduğu şahıslar hakkında karar veren mahkeme heyeti, 3 kişinin tutuklanmasına, 5 kişinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. Bu kararla, Erdinç H. Ziya K. ve Ali İhsan K, tutuklanarak cezaevine konuldu. A.V.Y., S.H., E.K., A.E., ve H.B., ise serbest bırakıldı. Ancak serbest bırakılanlardan E.K.,adlı kadın bir başka dosya nedeniyle tekrar gözaltına alındı.