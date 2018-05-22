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22 Mayıs 2018 09:12

Nazilli’de yol yapım çalışmaları sürüyor

AYDIN (İHA) – Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Yıldıztepe Mahallesi Çakıcı Sokakta belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol yapım çalışmalarını inceledi.

Nazilli’de yol yapım çalışmaları sürüyor

22 Mayıs 2018 09:12


Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Başkan Yardımcı Mesut Erdemir ve Fen İşleri Müdürü Sevkan Pekuğur, Yıldıztepe Mahallesi Çakıcı Sokakta Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen parke taşı döşeme çalışmalarını inceledi.


Çalışmaların kısa sürede tamamlanıp, yolun yaya ve araç trafiğine açılacağını belirten Alıcık, “Yıldıztepe Mahallesi 61 sokağa bağlanan Çakıcı Sokakta 157 metre uzunluk ve 12 metre genişlikteki alanda parke taşı döşeme çalışmalarımız başladı. 61/2 sokakta 125 metre uzunluk ve 10 metre genişlikte, 61/3 sokakta 50 metre uzunluk ve 10 metre genişlikte yol yapıyoruz. İlçemizin büyük bir bölümünde yol yapım ve yenileme çalışmalarımızı tamamladık. Nazilli Belediyesi olarak söz verdiğimiz gibi alt yapı çalışmaları tamamlanan tüm cadde ve sokaklarda varız” dedi.


Yol yapım ve onarım çalışmalarını yakından takip eden Yıldıztepe Mahallesi sakinleri, ilçe genelinde gerçekleştirmiş olduğu çalışmalardan dolayı Başkan Alıcık’a teşekkür etti.




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