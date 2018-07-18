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18 Temmuz 2018 12:39

Nazilli’de yol yapım çalışmaları sürüyor

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Cumhuriyet Mahallesi 304, 304/1 ve 304/2 sokakta yol yapım çalışmalarına başladı.

Nazilli’de yol yapım çalışmaları sürüyor

18 Temmuz 2018 12:39


Elektrik, doğalgaz, telefon ve internet altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda yol yapım faaliyetlerini aralıksız sürdüren Nazilli Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi 304, 304/1 ve 304/2 sokakta kilit parke taşı döşeme çalışmalarına başladı. Yaklaşık 600 metrekare alanda parke taşı döşemesi yapan ekipler, bozulan yolların tamirat ve tadilat işlerini gerçekleştirdi.


Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak yolun yaya ve araç trafiğine açılacağını belirten Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Nazilli Belediyesi olarak ilçemizin dört bir yanında yol yapım ve yenileme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Söz verdiğimiz gibi alt yapı çalışmaları tamamlanan tüm mahallelerimizde ekiplerimiz parke taşı döşeme işlemini gerçekleştiriyor. Nazilli Belediyesi olarak 82 mahallemizin tümünde varız” diye konuştu.


Yol yapım ve onarım çalışmalarını yakından takip eden Cumhuriyet Mahallesi sakinleri, ilçe genelinde gerçekleştirmiş olduğu çalışmalardan dolayı Başkan Alıcık’a teşekkür etti.




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