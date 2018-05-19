Nöbetçiler hariç, tüm çalışanlar aynı sofrada buluştu

Hastanedeki nöbetçi personel hariç tüm çalışanların eş ve çocukları ile katıldığı iftar programında yüzlerce kişi aynı sofrada iftar yaptı.

Yemeğe Liva Hastanesi Başhekimi Erdal Gezer, Hastane Yönetim Kurulu Başkanı Halim Irmak başta olmak üzere doktorundan hizmetlisine kadar tüm çalışanlar aileleri ile birlikte katıldı.

Liva Ailesi olarak her geçen gün büyüdüklerini belirten Başhekim Erdal Gezer, “Ramazan ayının ruhuna uygun olarak her yıl geleneksel iftar soframızda bir araya geliyoruz. Burada hem kocaman bir aile olarak dostluklarımızı pekiştiriyor hem de tüm çalışanlarımızla hemhal oluyoruz. Ramazan birlik, paylaşım ve muhabbet ayıdır. Kurum olarak geleneklerimize de önem veriyoruz” diyerek davete icabet gösteren herkese teşekkür etti.