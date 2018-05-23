NTO’dan vekil adaylarına güçbirliği çağrısı

24 Haziran erken seçimlerinde partilerinden aday gösterilen milletvekillerini, Oda üyeleriyle buluşturmayı planlayan NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan; “Cumhur ve Millet ittifakı ile parti bazında aday olarak gösterilen siyasetçilerimizi odamızda ağırlayarak üyelerimizle buluşturmayı hedefliyoruz. Amacımız Nazilli ve sorumluluk sahasında bulunan ilçelerimizin sorunlarına çare olmaktır. Bu nedenle bu sorunlara vakıf olan ya da olmayan siyasetçilerimizi bilgilendirmek istiyor, kendilerinin projelerini de dinlemek istiyoruz” dedi.

2015 yılında başlayan, ancak 15 Temmuz hain darbe girişimi nedeniyle ara verilen Güç Birliği toplantılarını yeniden gerçekleştiren Nazilli Ticaret Odası, Nuri Arslan başkanlığında yapılan toplantılarda Nazilli başta olmak üzere Buharkent, Kuyucak, Karacasu, Bozdoğan, Yenipazar ve Sultanhisar ilçelerinin ekonomisinin daha ileriye gitmesini sağlamak amacıyla tespit edilen sorunları, seçim sürecinde yapılan çalışmalarla netleştirdi. Yaklaşık 25 sorunun yer aldığı raporu, Cumhur ve Millet ittifakı başta olmak üzere siyasi partilerin milletvekili adaylarına sunmaya hazırlanan Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, hedeflerinin ve amaçlarının sorumluluk sahalarındaki ilçelerin gelişmesi olduğunu dile getirdi.

Oda üyeleriyle siyasileri buluşturacak

Siyasi partilerin adaylarını, bürokratik engellerin aşılması ve ilçelere yatırımın sağlanmasına vesile olmaları amacıyla çağrıda bulunacaklarını söyleyen Nuri Arslan; “Hedefimiz hem hazırladığımız sorunları dile getirdiğimiz raporları sayın vekil adaylarına sunmak hem de üyelerimizle kendilerini buluşturmak. Bizim amacımız sayın milletvekillerinin Nazilli ve sorumluluğundaki bölgelerin ekonomisine yön veren ticaret erbaplarıyla buluşturmaktır. Burada sayın vekil adaylarımız, oda üyelerimize projelerini ve bölgeyle ilgili bildikleri sorunları anlatma şansı vererek eşit ortamda, eşit mesafede destek olmaktır. Üyelerimizin ve bölge ekonomimizin kalkınması için kendileriyle görüşmeler yaparak, kısa süre içerisinde odamız konferans salonunda üyelerimizle birebir buluşmalarını sağlayacağız” dedi.

‘Birlikten güç doğacaktır’

24 Haziranda yapılacak olan seçimlerin ekonomiye canlılık kazandıracağına inandıklarını söyleyen Arslan, “Nazilli ekonomisi her geçen gün kan kaybediyor. Acilen yapılması gereken çalışmalar var. Bu çalışmaların milletvekilleri tarafından takip edilmesini, sorunların çözümlenmesinde net olarak muhatap olmalarını istiyoruz. Özellikle 1/100 binlik imar planı, ihtisas organize sanayi ve yatırımcının önünü açacak yeni organize sanayi alanlarının acilen çözüme kavuşması lazım. Seçilecek milletvekillerimiz ile gelecek dört yılda maksimum verimli halde çalışmak zorundayız. Birlikten güç doğacaktır. Projelerimiz hayata geçemeyecek zor projeler değil. Biz kolay ve verimli projeler yapıyoruz” ifadelerini kullandı.