Öğretmenlerden ‘Unutulmayan yaz şarkıları ve türküleri’ konseri

2002 yılında kurulan koro, dinleyenlerini yaz tatiline ‘Unutulmayan yaz şarkıları ve türküleri’ konseri ile uğurladı.

Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük başta olmak üzere Şube Müdürü Yılmaz Bilen, Nazilli Öğretmenevi ve ASO Müdürü Nail Çakan, davetliler ve çok sayıda okul müdürü ile öğretmenin izlediği konserde görev alan 30 kişilik ekip 2 bölüm halinde sevilen eserleri seslendirdi. Koronun kurucusu Mustafa Dinçkol’un Şefliğinde gerçekleştiren konserde Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün, TRT eski ses sanatçılarından Zuhal Dilbaz gibi ünlü isimler seslendirdiği solo şarkılarla büyük beğeni kazandı. Birbirinden güzel eserleri seslendirilen konser sonunda protokol üyeleri de sahne alarak memleketim şarkısını hep birlikte seslendirdiler.

Konservatuar öğrencilerinin de yer aldığı Nazillili saz ekibinin muhteşem desteği ile seslendirilen koro ve solo 24 esere zaman zaman izleyicide eşlik etti.

Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, ‘Kaymakamlık Korosu’ gibi Nazilli’de çok sayıda koronun bulunduğunu ve ilçe kültür-sanat yaşamına olumlu etki yaptığını ifade ederek, “Nazilli Belediye Başkanımız Haluk Alıcık başta olmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hıdır Dağaşan, Öğretmenevi Müdürümüz Nail çakan, Beşeylül Ortaokulu Müdürümüz Osman Nalbantoğlu, Koro Şefimiz Mustafa Dinçkol, sunucumuz Ayhan Gül başta olmak üzere çok değerli koro üyelerimiz yılın belli dönemlerinde verdikleri konserlerle bizleri müziğe doyuruyorlar. Kültür ve sanat etkinlikleri, topluma hayat veren kan damarlarıdır. İlçemizin kültür ve sanat hayatına olumlu katkılar sağlayan korolarımızın ünü zaten il dışına da taşmış durumda. Değerli öğretmenlerimizin okul mesailerinden artan zamanlarında büyük özveri ile hazırlandıkları bu konserler hepimizi çok mutlu ediyor. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.