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18 Mayıs 2018 09:27

Okul birincisi diplomasını Başkan Alıcık’tan aldı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nun mezuniyet törenine katıldı.

Okul birincisi diplomasını Başkan Alıcık’tan aldı

18 Mayıs 2018 09:27


ADÜ İsabeyli Yerleşkesi Konferans Salonu’nda düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Başkan Alıcık, “Öğrencilerimiz bugün emeklerinin karşılığı olan diplomalarını alacaklar. Ben de bir sağlıkçı olarak hepsini tek tek tebrik ediyorum. Bu mesleğin zorluğunun yanında birçok güzelliği var. Bundan sonraki süreçte bu güzellikleri deneyimleme fırsatı bulacaklar. Başta onları büyüten ailelerine ve yetiştiren öğretmenlerine sonra kendilerine teşekkür ediyorum. Hayatlarının bu meşakkatli sürecinde Nazilli Belediyesi olarak her zaman destekçileri olduğumuzu belirtmek isterim” diye konuştu.


ADÜ İsabeyli Yerleşkesi İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Erdemir Gündoğmuş, “Bugün Yaşlı Bakım ve Evde Hasta Bakım Bölümü öğrencilerimizi mezun ettik. Göstermiş olduğu gayret ve başarılardan dolayı öğrencilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından ADÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu birincisi Beyza Özdem’e Başkan Alıcık tarafından belge ve hediyesi verildi.


Tören, Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Çağrı Kaygısız ve bölüm hocalarının öğrencilere belgelerini takdim etmesi ve hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından son buldu.




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