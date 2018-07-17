Orman ve su işleri personeline ilk yardım eğitimi verildi

Bölge Müdürlüğü personeline temel ilkyardım eğitimi verildi

Acil Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından, Orman ve Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğü eğitim salonunda, kurum personeline yönelik temel ilkyardım eğitimi verildi. İki gün ve 16 saat süren eğitimde 20 personele eğitim gerçekleştirildi.

İlk yardım eğitmenleri Fatoş Ünal, Yasemin Güvenç ve Dr. Fulden Sağlam tarafından verilen eğitimde, ’Temel İlkyardım Eğitimi’ kapsamında genel ilkyardım bilgileri, hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda, yaralanmalarda, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında, kırık, çıkık ve burkulmalarda, bilinç bozukluklarında, zehirlenmelerde, hayvan ısırmalarında, göz, kulak ve burna yabancı cisim kaçmasında, boğulmalarda ilkyardım teknik ve uygulamaları ile hasta, yaralı taşıma teknikleri anlatıldı.