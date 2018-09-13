Para nakil aracı otomobille çarpıştı: 3 yaralı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir bankaya ait değerli evrak ve para nakil aracı bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Çamlık yolu Şoförler Odası tesisleri önünde, Kuşadası'ndan Aydın istikametine seyreden bir bankaya ait 34 HU 1311 plakalı para nakil ve değerli evrak taşımada kullanılan panelvan araç, Çamlık'tan Kuşadası'na doğru giden 35 LCR 20 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Aşırı hız nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gönderilen ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Kuşadası-Aydın yolunun şoförler odası bölümü bir saat süreyle trafiğe kapandı. Trafik ekipleri daha sonra yolu önce tek şeritten, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından da iki şeritten tekrar trafiğe açtı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.