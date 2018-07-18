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18 Temmuz 2018 12:04

Patlayan klima evi harabeye çevirdi

Aydın’ın Çine ilçesinde, çalışır haldeki klimanın patlaması sonucu çıktığı iddia edilen yangında bir ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Patlayan klima evi harabeye çevirdi

18 Temmuz 2018 12:04



Olay, geçtiğimiz hafta Çine ilçesine bağlı kırsal Mutaflar Mahallesinde yaşayan Muhsin Mersin’in evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muhsin Mersin olmadığı sırada öğlen sıcağından bunalan çocukları, serinlemek için daha 13 ay önce satın aldıkları klimayı çalışırdı. Bir süre çalışan klimanın önce iç ünitesi, saniyeler sonra ise evin dışında bulunan motor kısmı büyük bir gürültüyle patladı.



Klimadaki gazın parlamasıyla birlikte alevler bir anda evin tamamını sardı. Patlamayla birlikte evdeki odalardan birisinin duvarı yıkılırken; tavan ve sıvalarda da dökülmeler oldu. İtfaiye ekipleri ve çevre sakinlerinin müdahale ettiği yangında, evdeki tüm oda ve eşyalar kullanılmaz hale geldi. İçeride bulunan çocukların son anda dışarı çıkmayı başardığı yangında, evde büyük maddi hasar oluştu.



Yeni aldığı klimanın köyün birçok noktasında duyulan bir gürültüyle patlamış olduğunu belirten Muhsin Mersin, evde yaklaşık 50 bin liralık hasar oluştuğunu ve bu hasarı giderebilmek için evi tamamen yenilemeye başladıklarını söyledi. İtfaiye ve jandarma kayıtlarında yangının çıkış nedeninin klima patlaması olarak yer aldığını savunan Mersin, ancak daha 11 ay daha garantisi bulunan firma yetkililerinin bunu kabul etmediğini ifade etti. Yangında can kaybı olmaması nedeniyle teselli olduklarını kaydeden Mersin, oluşan zararı kendi imkanlarıyla gidermesinin zor olduğunu ve bu yüzden gerekirse hukuki yollardan hakkını arayacağını sözlerine ekledi.




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