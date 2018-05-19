Rektör Cavit Bircan şampiyonları ağırladı

Dr. Kürşad Karacabey, Takım Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Reşat Kartal, Basketbol Antrenörü Dr. Öğretim Üyesi Çağatay Dereceli, Güreş Takımı Antrenörü Öğretim Görevlisi Hakkı Güneş ile basketbol ve güreş takımı öğrencileri Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan’ı ziyaret etti.
ADÜ’nün ödüllere doymayan okulu BESYO Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 1. Lig Basketbol maçları final müsabakasında Gazi Üniversitesi Basketbol takımını 61-46 yenerek şampiyon olurken, Süper Lige Yükselme sevincini ADÜ’ye yaşattı. Pamukkale Üniversitesinde 10-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenlenen Serbest Stilde A Klasman Türkiye Şampiyonası’nda 1 altın, 1 gümüş, 5 bronz madalya kazanan ADÜ Güreş Takımı, Üniversitelerarası Grekoromen A Klasman Türkiye Güreş Şampiyonası’nda 6 altın, 1 bronz madalya ile Türkiye şampiyonu oldu.
Şampiyonluk sevincini Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan’la paylaşan öğrenciler, ADÜ’ye getirecekleri şampiyonlukların devam edeceğini söyledi. Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, “BESYO’nun şampiyonluklarına artık yetişemiyoruz. Bu başarılar hepimizi gururlandırıyor. Öğrencilerimizi desteklemeye devam edeceğiz, antrenörlerimize ve öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.