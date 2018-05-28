Rus çelik kralı Kuşadası’nı sevdi

8 katlı olan ve helikopter hangarı bulunan ve dünyanın en büyük 10 lüks yatı arasında yer alan 140 metre uzunluğundaki ‘Ocean Victory’ adlı milyon dolarlık yatını Kuşadası Körfezi açıklarında demirleyip, geceyi Kuşadası’nda geçiren Rus çelik kralı Rashnikov’un 2 gün daha Kuşadası’nda kalacağını öğrenildi.

Dünyanın sayılı zenginlerinin yer aldığı Forbes listesinde adı geçen Victor Rashnikov’un süper lüks yatı ‘Ocean Victory’, dün öğle saatlerinde Kuşadası Körfezi açıklarına demir attı. Rusya’nın çelik ve metal kralı Viktor Rashnikov, dünyanın en büyük 3 yatından biri olan, 144 metrelik, 300 milyon dolar değerindeki ‘Ocean Victory’ isimli yatı ile Ege adaları ve Bodrum’un ardından Kuşadası’na geldi.

Özel işleri nedeniyle jetiyle Bodrum’dan Londra’ya giden ve ardından tekrar Türkiye’ye dönen Rashnikov, Kuşadası Körfezi açıklarında demirleyen dev yatta dinlendi ve helikopterle şehir turu yaptı. Gündüz ayrıca Efes Antik Kenti ve Meryemana Evi’ni de ziyaret eden Rashnikov, yatına binerek geri döndü. Beraberindeki eşi ve kızlarıyla birlikte geceyi Kuşadası Körfezi açıklarında yatında geçiren Rashnikov’un ziyareti nedeniyle Kuşadası Setur Marina ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı, süper lüks yatın çevresine hiçbir tekne yaklaştırılmadı.

Dünyanın en pahalı 10 yatı arasında yer alıyor

Yüzen saray görünümündeki yat İtalya tersanelerinde 2014 yılında yapımı tamamlanarak iş adamına teslim edildi. Dünyanın en pahalı 10 yatı arasında gösterilen yüzen sarayda, 13 kabin, 7 güverte, 6 yüzme havuzu, güzellik salonu, hamam, sinema salonu, tenis kortu, su sporları merkezi, fitness salonu ve 14 metre uzunluğunda yüzer iskele bulunuyor. 50 mürettebatın görev yaptığı yatta içindeki helikopterle birlikte, açılır kapanır helikopter hangarı da yer alıyor. 8 bin ton ağırlığındaki yat, 25 knot hıza ulaşabiliyor.