Seramik kursu sergisi açıldı

Efeler Belediyesi kültür ve sanata verdiği önemi düzenlediği kurslarla göstermeye devam ediyor. Efeler Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile açılan Seramik Kursu’nda yıl boyunca eğitim alan kursiyerlerin eserlerinden oluşan sergi Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde açıldı. Serginin açılışına Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürü Murat Yılmaz, CHP’li Efeler Belediye Meclis Üyesi Halis Günday, Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yusuf Kalın, Efeler Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Belgin Arslan Demir, kursiyerler ve sanatseverler katıldı.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, kurslara gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı tüm kursiyerlere teşekkür ederek başladığı açılış konuşmasında, "Milli Aydın Bankası Kültür ve Sanat Merkezimiz güzel sanatların her dalından eserlerle açılan sergilerle yıl boyunca hiç boş kalmıyor. Kursiyerlerimizin ortaya çıkartarak burada sergiledikleri eserler Efeler halkının da ilgisini çekiyor. Gerçekleştirilen bu üretimlerle halkımız ile buluşuyor, güzel sanatların herhangi bir dalında ilgi oluşturmak ve teşvik etmek gibi sosyal belediyecilik anlamındaki görevimizi de yerine getirmenin hazzını sizlerle birlikte paylaşıyoruz. Bugüne kadar kurslarımıza katılarak ürün ortaya çıkartmış tüm kursiyerlerimizi çabalarından dolayı kutluyor, kurslarımıza olan ilginin gün geçtikçe daha da artmasını temenni ediyorum" dedi.

Başkan Özakcan, konuşmasının ardından açılış kurdelesini protokol üyeleri ile birlikte keserek sergiyi gezdi ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.