Serdar Akdoğan yeniden TOBB Ticaret Odaları Konseyi’ne seçildi

Genel Kuruluna katıldı.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde geniş bir katılımla gerçekleşen Genel Kurul’da konuşan TOBB Başkanı M. RifatHisarcıklıoğlu; Hedeflerimiz büyük. Türkiye sadece bölgesinin değil, dünyanın ekonomik devi olacak” dedi ve başarıya ulaştıracak esas gücün birlik ve beraberlikten geçtiğini belirtti.

74. Genel Kurulda yapılan seçimde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanlığına yeniden M. RifatHisarcıklıoğlu seçildi. Hisarcıklıoğlu, seçimde geçerli oyların tamamını alarak 4 yıl süreyle TOBB Başkanı oldu.TOBB Başkanlığına ilk kez 16 Haziran 2001’de seçilen Hisarcıklıoğlu, beşinci kez bu görevi yürütecek.

Yeni TOBB Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu:

"Salih Zeki Murzioğlu (Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı), Cengiz Günay (Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı), Davut Çetin (Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı), Oğuzhan Ata Sadıkoğlu (Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı), Selçuk Öztürk (Konya Ticaret Odası Başkanı), Mahmut Özgener (İzmir Ticaret Odası Başkanı), Öztürk Oran (İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı), Ayhan Zeytinoğlu (Kocaeli Sanayi Odası Başkanı), Zeki Kıvanç (Adana Sanayi Odası Başkanı), Ali Kopuz (İstanbul Ticaret Borsası Başkanı), Faik Yavuz (Ankara Ticaret Borsası Başkanı), Özer Matlı (Bursa Ticaret Borsası Başkanı), Engin Yeşil (Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı), Tamer Kıran (İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası Başkanı)."

Yapılan seçimlerde, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar AkdoğanTOBB Ticaret Odaları Konseyi asil listesinde yer aldı. Akdoğan, Kuşadası Ticaret Odası üyelerinin Ankara’daki sesi olmaya devam edecek