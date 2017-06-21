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21 Haziran 2017 12:19

Söke Belediyesi bayram öncesi ihtiyaç sahiplerini sevindirdi

Söke Belediyesi Semt Evleri tarafından yürütülen giysi ve eşya toplama kampanyasında toplanan giysiler bayram öncesinde ihtiyaç sahiplerinin sevinci oldu.

Söke Belediyesi bayram öncesi ihtiyaç sahiplerini sevindirdi

21 Haziran 2017 12:19


Kampanya kapsamında toplanan giysiler belediye meydanında açılan stantlarda ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılıyor. Sadece kullanılmış değil çeşitli firmalardan hiç kullanılmamış etiketi üzerinde giysilerin de bulunduğu stantta, ücretsiz dağıtılan giysiler vatandaşların yüzünü güldürdü. Giysi Bank Giysi Dağıtım Noktası’nın Cuma akşamına kadar açık kalacağı belirtildi.


Manevi duyguları en üst düzeyde yaşandığı Ramazan ayında Söke Belediyesi olarak vatandaşa katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; “Semt Evlerimiz aracılığıyla hayırsever vatandaşlarımızda toplanan ihtiyaç fazlası, kullanılmayan giysileri topladık. Giysi Bank stantlarında temiz, ütülü bir şekilde ihtiyacı olan vatandaşlarımıza dağıtımlarını gerçekleştiriyoruz. Ramazan ayında, bayram öncesi vatandaşlarımızı mutlu etmekten, bizlerde çok mutluyuz” dedi.




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