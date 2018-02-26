Söke Belediyesi’nin kentsel tasarım projesine Bakanlıktan tam destek

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, Şehir Bölge Planlama Bölümlerinin işbirliği ile Kentsel Tasarım Projeleri yerel paydaşlara sunuldu.

Gerçekleşen buluşmanın konukları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Erdal Kayapınar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Tasarım Daire Başkanı Ayşegül Dinçyalçın da yer aldı. ADÜ Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç, Söke’nin sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyelerinin de katılımıyla gerçekleşen etkinlikte projeye destek veren üniversitelerin akademisyen ve öğrencileri de katıldı.

Söke Mekansal Vizyon Buluşmasının açılış konuşmasını gerçekleştiren Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mine Aşçı; “Söke’nin değişim yolculuğu dedik. Söke büyüyor ve değişiyor. Söke’nin büyümesi ve değişmesiyle birlikte insanların beklentileri, ihtiyaçları değişiyor ve artıyor. Bizim yıllardır yürüttüğümüz çalışmaların ana temeli insan, insan ihtiyaçlarının mekanlara ve planlara aktarılması. Söke’nin 2010 yılında yapılan 2025 yılı vizyonu çevre düzeni planı Söke’ye birçok vizyon yükledi. İçinde üniversite, organize sanayi, ticaret-sanayi ve tarım bölgeleri vardı. Fakat kent merkezimiz gelişen ve büyüyen Söke’ye hizmet verecek konumda değildi. Bizde bu nedenle 2014 yılında planlama çalışmalarına başladık. Bugüne kadar yapılan birçok çalışma sadece Söke sınırlarında kalmadı. En başında bir yarışma yöntemiyle ülke genelinde konusunda uzman meslek mensupları Söke’yi çalıştı. Üniversite işbirlikleri yapıldı ve yapılmaya da devam ediliyor. Bakanımız Mehmet Özhaseki ve tüm bürokratları çalışmalarımızda yanımızdaydılar. Kentsel dönüşüm projemiz Bakanlıkça üç ayda onaylandı. Ve yerel aktörlerimiz her çalışmada yanımızda oldular. Bu toplantının amacı da yine yerel paydaşları bir araya getirmek, yapılan çalışmaları paylaşmak, herkes için herkesle birlikte karar almak” dedi.

Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran ise; “Toplantının katılımcılarına baktığımda oda başkanlarımız, STK temsilcilerimiz, Söke’de yaşayan ve Söke’de yaşamayan Sökelilerin bir arada olduklarını görüyorum. Buda Sökelilerin bu projeyi ne kadar önemsedikleri ve sahiplendiklerini n bir göstergesidir diye düşünüyorum. Söke’nin coğrafi ve içinde barındırdığı değerler bakımından çok avantajı bir kent. Söke’nin sahip olduğunu bu avantajlarından sadece birine sahip kentler başarı olarak gösterirken Söke 5-6 tanesine sahip bir coğrafyada yaşamaktayız. Söke tarım, sanayi, eğitim, turizm yönünden çok avantajları var. Ayrıca Kuşadası ve Didim gibi iki turistik kentin lojistik destekçisi konumunda. Doğru zamanda doğru adımları attığımız takdirde kısa bir sürede Söke’yi şu anki bulunduğu konudan çok daha ileriye götürebileceğimizi biliyorum. Tüm bunları isterken gelecek nesillere bırakabileceğimiz çağdaş, yaşanabilir ve modern bir kent yaratmak da önceliklerimizin arasında olmalı diye düşünüyorum. 2014 yılında yola çıkarken ya Söke’yi olduğu gibi bırakacaktık, ya şehri başka bir yere taşıyacaktık, ya da Söke’yi kendi içinde yenileyecektik. Biz kendi içinde yenileme modelini seçtik. Söke’yi yönetenler olarak büyük bir sorumluluk aldık. Kentsel yenileme deyin, kentsel dönüşüm deyin bu şekilde Söke’yi kendi içinde yenilemeyi uygun gördük. Söke’nin büyük bölümünde yapı stoğunun eski, heyelan riskinin yüksek olduğu görülüyor. Bu yönde başlattığımız çalışma sonuna geldi. Yüksek Teknoloji Üniversitesi ile belirli alanlarda çalışmalar yapıldı. Amacımız kağıt üzerinde kalmaması, hayata geçirilmesi. Söke çayı eksenli çalışmaları önemsiyoruz. İleri zamanlarda Söke’nin ticari aks ve yeme içme mekanlarının Sökeçayı etrafında planlanacağı bir alan olarak görmek istiyoruz. Çalışmalarda epey mesafe aldık ama asıl işin zorluğu bundan sonra başlıyor. Bakanlığımızın bu konuda bizlere desteği var, kendilerine teşekkür ediyorum. Projeye katılımları ve görüşleriyle destek veren herkese de teşekkür ediyorum” dedi.

“Projeye destek verilmesi gerektiğine inanarak buralara kadar geldik” diyerek sözlerine başlayan arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Erdal Kayapınar’da; “Hakikaten önemli ve emek verilen çalışmalar yapıyorlar. Dolayısıyla Bakanlıkta yapılan çalışmaların yerelde yansıma bulduğuna inanarak Söke’ye geldik” dedi.

Geleceğin en büyük problemlerinden birinin kentleşme olduğuna dikkat çeken Kayapınar; “Değişim karşısında Çevre ve Şehircilik bakanlığı olarak en temel görevlerimizden bir tanesi insan odaklı, özgün ve kimlikli şehirlerin geliştirilmesi ve geleceğe taşınması. Hepimizin kaygısı ve çabası bu yönde. Bakanlığımız üst politikalar belirliyor, yerel yönetimlerde bu politikalar bir ışık uyandırmıyorsa, istediğiniz kadar politikalar belirleyin, istediğiniz kadar plan yapın bir anlamı olmuyor. Ben görüyorum ki 100 Bin nüfuslu Söke ilçemizde bir hareket ve farkındalık olduğunu görüyorum. Bunu da gönülden destekliyoruz. Hem dünya standartlarına uygun, hem de mekânsal zenginliklerin korunarak kent kimliklerinin geliştirilmesi için kentsel tasarım projeleri, kentsel tasarım rehberleri ve standartlarının belirlenmesi hakikaten önem taşıyor. Onun için şehirlerde ufak dokunuşlarla estetiği korumak, kentsel tasarımla insan odaklı çalışmalar yapmak önemli. Bugün şehirler hayatın sosyal yaşama yansımasıyla oluşuyor. Dolayısıyla şehir bize emanetse ki emanettir; bizlerde bu emanete hep birlikte sahip çıkmaz zorundayız. Burada da görüyorum ki Sökeliler şehrine, kentine sahip çıkıyor. Bakanlık olarak yeni şehir vizyonu temelinde insan, yerel kimlik değerleri ve kimliği her şart altında muhafaza etmek ve geleceğe taşımak var. Bu çalışmalara dönük olarak şehirlerimizde yeni dönemde planlama süreci içerisinde öncelikle kentsel tasarımın yer aldığını hep birlikte göreceğiz. Sadece imar planlarına dayalı olarak yapılaşmanın sonuçlarını görüyoruz” dedi.

Kentsel Dönüşümün de Bakanlığın önem verdiği ve gündeminde olan bir konu olduğunu dile getiren Erdal Kayapınar; “Şehirlerin afetlere karşı daha dirençli hale gelmesi, estetik açıdan daha insana yakışır şekilde olabilmesi için bir fırsat. Söke’ye bu toplantı için heyecanla geldim. Söke’de de kentsel dönüşün alanı ile ilgili bir plan onayladık. Bunun kentsel tasarımla birlikte ele alınması bizi memnun ediyor. Söke Belediye Başkanımız ve belediye çalışanlarına, projeye heyecanlarını ve emeklerini katan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından panele geçildi. Panelde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Tasarım Daire Başkanı Ayşegül Dinçyalçın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Emekli Genel Müdürü Feridun Duyguluer, Yüksek Teknoloji Üniversitesi’nden Koray Velibeyoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Levent Ünverdi, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mine Aşçı konuşmacı olarak yer aldı.

Panelin ardından katılımcılar Yüksek Teknoloji Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Şehir Bölge Planlama Bölümleri tarafından hazırlanan proje sergisi gezdi, projeler hakkında bilgiler aldı.