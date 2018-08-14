Söke CHP Gençlik Kolları Başkanı Tolga Tosun dünya evine girdi

Duygu ve Tolga Tosun çiftinin nikahını Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran kıydı.

Saadet-Ömer Tosun Çifti’nin kızları Duygu ile Nurten-Cengiz Tosun Çifti’nin evlatları Tolga’nın düğün töreni Düğün Şatosu’nda gerçekleşti. Çiftin nikah şahitliklerini ise Söke Ticaret Odası Meclis Başkanı Veysel Kara, İnşaat Mühendisi Ali Semerci, Sökeli esnaflardan Murat Turan ve Bünyamin Başduran yaptı. Düğün törenine Torun Ailesi’nin çok sayıda yakını katıldı. Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; "Tolga sevdiğimiz bir kardeşimiz. Tolga ve Duygu’nun nihakını kıymak benim ayrı bir mutluluk. Bir ömür boyu mutluluk diliyorum" dedi.