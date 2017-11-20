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20 Kasım 2017 14:53

Söke CHP’de Mevcut Başkan Hüseyin Gündüz Adaylığını Açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Söke İlçe Örgütü’nde mevcut Başkan Hüseyin Gündüz de, parti merkezinde düzenlediği basın toplantısında yeniden aday olduğunu açıkladı.

Söke CHP’de Mevcut Başkan Hüseyin Gündüz Adaylığını Açıkladı

20 Kasım 2017 14:53

Geniş katılımlı gerçekleşen basın toplantısında çok sayıda partili bulunurken, diğer ilçe başkan adayları Reşit Ünal Kızılırmak ve Veli Devrim Yerli de katıldı.


Demokratik görüntülerin yaşandığı basın toplantısında 9 Aralık’ta gerçekleşecek ilçe kongresinde aday olduğunu kamuoyu ile paylaşmak üzere toplandıklarını belirten Hüseyin Gündüz, açıklamasının büyük bir bölümünü Atatürk dönemi ile Ak Parti iktidarı dönemindeki icraatları karşılaştırarak başladı. Atatük ve Cumhuriyet döneminin kazanımlarını iktidar çevrelerinin yeni anladığını yada tahkiye yaptıklarını belirten Hüseyin Gündüz; Ak Parti iktidar dönemini ‘gerici düşüncelerin hüküm sürdüğü dönem’ olarak nitelendirdi.


İktidarın zihniyetinin ortada olduğunu buna karşı safları sıklaştırmak gerektiğini, ülke elden giderken daha iyi bir Türkiye yaratmak için dayanışma içinde olmak gerektiğini söyleyen Hüseyin Gündüz; “Omuz omuza, tek yürek, tek vücut olmak gerekir. Konuşmamın başında Atatürk döneminde yapılanları saydığım imece ruhu ve dayanışmanın, birlik ve beraberliğin, çağdaş medeniyetler seviyesine ülkeyi taşımanın gereklerini kendi ilçemde Söke’de üzerimize düşeni yapmak için adayım. Cumhuriyet kazanımlarının daha çok elden gitmemesi ve korunması için, kısacası hak-hukuk ve adalet için adayım” diye konuştu.


Konuşmasının ardından marşlar, türküler hep bir ağızdan söylenirken; adaylardan Reşit Ünal Kızılırmak, Hüseyin Gündüz’e çiçek takdim etti. Adayların birbirlerine başarılar dilediği toplantı coşkuyla sona erdi.




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