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20 Kasım 2017 04:29

Söke emniyetinden zehir tacilerine darbe

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği zehir tacirlerine aman vermiyor.

Söke emniyetinden zehir tacilerine darbe

20 Kasım 2017 04:29

Yapılan son operasyonda 4 şahısla birlikte 440 gram kristal denilen metamfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.


Emniyet Müdürlüğü ekipleri Söke’ye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği yönünde aldığı istihbarat üzerine harekete geçti. Bu kapsamda ilk olarak durdurulan araçta T. Ö. , M. P. ve A. Y. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahısların sorgulamasından yola çıkan ekipler otobüs ile geldiği öğrenilen Z.Y. isimli kadının peşine düştü. Otobüste yakalanan Z.Y. isimli kadının üzerinden iki paket halinde 440 gram kristal denilen metamfetamin adlı uyuşturucu madde çıktı. Şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlarken, 4 şahsın çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandığı öğrenildi.


Yapılan açıklamada Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün her zaman ve her yerde uyuşturucu ile mücadelesinin azim ve kararlılıkla devam edeceği belirtildi.




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