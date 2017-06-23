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23 Haziran 2017 14:00

Söke İşletme Fakültesinde iki yeni bölümle öğrenci sayısı artıyor

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesinde yeni dönemde iki yeni bölüm daha faaliyete başlayacak.

Söke İşletme Fakültesinde iki yeni bölümle öğrenci sayısı artıyor

23 Haziran 2017 14:00


Ayrıca iki bölümün de gece öğretimleri faaliyete geçiyor. Ekonomi ile Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık bölümleri yeni açılırken, Yönetim Bilişim Sistemleri ve İnsan Kaynakları Bölümlerinin gece öğretimleri faaliyete geçiyor. Yeni bölümlerine öğrenci alacak Söke İşletme Fakültesi’nde bölüm sayısı 7’ye çıkacak. Yeni bölümlere alınacak 600 öğrenci ile birlikte Bin 100 civarında olan öğrenci mevcudu, Bin 700’ rakamına ulaşacak. Önümüzdeki iki yıl için öğrenci sayısının 3 Bin’e çıkması bekleniyor.


2011 yılında kurulan Söke İşletme Fakültesi yürütülen çalışma ile giderek büyüyor. Öğrenci kenti olarak da anılmak isteyen Söke’de, her kesimden Sökelinin büyük emek ve gayretleri ile katkı sağladıkları üniversitenin okullaşmasının son yıllarda karşılık bulması sevinç yaratıyor.


ADÜ Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç; “580 yeni birinci sınıf öğrencimiz gelecek. 20 tane de birincilik kontenjanımız var. Toplam 600 yeni öğrencimiz olacak. İki yeni bölüm ve iki bölümün gece öğretimleri eklendi. Üniversite mevcudumuz hem nitelik hem de nicelik anlamında artarak devam ediyor. Fakültemize ve Söke’mize hayırlı olsun” dedi.




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