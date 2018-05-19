Söke Muhtar Derneği’nde Mustafa Öztürk yeniden başkanlığa seçildi

Genel kurulda mevcut başkan Köprüalan mahalle muhtarı Mustafa Öztürk aday olurken, karşısına Burunköy mahalle muhtarı Muharrem Kaçar da liste çıkardı. Yapılan seçimde mevcut Başkan Mustafa Öztürk yeniden Söke Muhtarlar Derneği Başkanlığına seçildi.

Genel kurul toplantısı Söke Muhtarlar Derneği binasında yapıldı. Yapılan seçimde mevcut Başkan Mustafa Öztürk’ün listesi 19, diğer aday Muharrem Kaçar’ın listesi ise 12 oy aldı. Söke Muhtarlar Derneği’nin Mustafa Öztürk başkanlığındaki yönetim kurulu Aşkın Can (Çalıköy), Zeyhat Kurt (Sofular), Ahmet Ateş (Karacahayıt), Ahdettin Topan (Yeşilköy), Ali Çıtak (Güneyyaka), Mehmet Dalma (Sarıkemer), Yalçın Pak (Çavdar), Baki Suna (Kisir) ve Ahmet Yemiş (Gölbent)’ten oluştu. Ali Ormancı (Güzeltepe), Himmet Ali Yılmaz (Karakaya) ve Mustafa Çay (Serçin) ise denetim kurulunda yer aldı.