Söke Ticaret Odası üyelerine indirimli sağlık hizmeti

Yapılan protokolle Ticaret Odası üyeleri özel hastanenin sağlık hizmetlerinden alınan katkı paylarından yüzde 50 indirimli olarak yararlanacak.

Söke Ticaret Odası toplantı salonunda gerçekleşen protokol imza töreninde Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kutlay, Meclis Başkanı Behlül Er, Meclis Üyesi Kasım Üzüm, EGEMED Hastanesi Başhekimi Atilla Barkan bulundu.

Söke Ticaret Odası olarak üyelerine yönelik yeniliklerin devam ettiğini söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kutlay; “Sökemizde kaliteli hizmet vermeyi kendilerine şiar edinmiş, yerel kuruluşumuz olan EGEMED Hastaneleri ile yaptığımız anlaşma ile oda üyelerimizin daha rahat ortamda hizmet almalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Yapılan protokolün her iki kuruma da hayırlı olmasını diliyor, EGEMED Hastanesi’ne yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

EGEMED Hastanesi Başhekimi Atilla Barkan; EGEMED’in Aydın ilindeki en büyük özel hastanesi olduğunu, son 5 yılda tüm altyapılanı tamamlamaış, 100’e yakın hasta yatağı, 27 yoğun bakım yatağı ve yenidoğan ünitesi ile tam teşekküllü bir hastane konumuna geldiğini belirtti.

Başhekim Barkan; “Yapılan protokol ile Ticaret Odası üyelerinin ilave ücretlerde yüzde 50 indirimden yararlanacaklar. Oda üyelerine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.