Söke Ticaret Odası’nda Yenilikçi Hareket Grubu projelerini anlattı

Gerçekleşen toplantıda Yenilikçi Hareket Grubu adına Erkan Kaçar bir açıklama yaptı. Sözlerine Arfin’de gerçekleşen operasyonda şehitlere Allah’tan rahmet dileyerek başlayan Erkan Kaçar, toplantıya katılan herkese teşekkür etti. 7 Nisan’da gerçekleşecek genel kurul öncesinde düzenlenecek başka bir toplantıda proje tanıtımı gerçekleştireceklerini belirten Erkan Kaçar; “Sökemiz için bir yarışa girdik. Söke Ticaret Odası yönetimine üç grubun aday olduğunu görüyoruz. İlk kez bu kadar çok adaylı bir seçim olacak. Söke’ye hizmet için böylesine bir ilginin olmasından bizler Yenilikçi Hareket Grubu olarak çok memnunuz. Seçimin sonucu her ne olursa olsun kazanan Söke Ticaret Odası olacaktır, kazanan Sökemiz olacaktır” dedi.

Sökeye hizmet etmek ve Söke’yi geliştirmek için yola çıktıklarını belirten Erkan Kaçar; “Söke ekonomisinin canlanması Söke’nin gelişmesi ve büyümesi demektir. İlçemiz tarımsal açıdan verimli bir çepele sahiptir. Tarımsal avantajı daha iyi kullanabilmek için çiftçi arkadaşlarımızın çalışmalarını başta Söke Ziraat Odamız ve Söke Ticaret Borsamız ile beraber bir adım öteye taşıyacağız. Söke aynı zamanda bir sanayi yerleşkesi. Mevcut Organize Sanayi Bölgemiz büyüyor ve gelişiyor. İstihdam her geçen gün büyüyor, yüzbinlerce dolarlık yatırımlar yapılıyor. OSB’nin gelişmesi işsizliğin önlenmesi, ekonominin büyümesi ve Söke’nin daha da cazibe merkezi haline gelmesine neden olacaktır. Bu bilinçle OSB’nin genişlemesi, daha da büyümesi adına gece gündüz çalışıyor olacağız. Genç bir ekip olarak genç girişimcilerin halinden anlıyoruz. Bu alana dair proje ve çalışmalarla geliyoruz. Her şeyden önce ilçemizde bulunan eğitim kurumları ile yan yana durmanın bir tercih değil, zorunluluk olduğuna inanıyoruz. Genç ve dinamik bir ekip olarak, Yenilikçi Hareket olarak Sökemizi geliştirmeye ve büyütmeye talibiz. Üyelerimiz ve Söke Halkı ile kol kola olacağımızın sözünü veriyoruz ve buradan diyoruz ki; “Söke için Yenilik Vakti, Bizler için Çalışma Vakti” diye konuştu.

Açıklamanın ardından basın mensuplarından gelen soruları yanıtlayan Erkan Kaçar; bir soru üzerine birkaç arkadaşın mazeretleri nedeniyle katılamadığını, gruplarından herhangi bir kopmanın olmadığını söyledi. Erkan Kaçar; “Ancak Yenilikçi Harekete fiilen ve gönülden katılımın çok olduğunu söyleyebilirim” dedi.

OSB yönetimin başarılı çalışmalarını yakından takip ettiklerini, Söke Ticaret Odası yönetimine gelmeleri halinde bu çalışmalara çok verimli katkılar sunacaklarına inandığını söyledi. OSB yönetimine başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür eden Erkan Kaçar; “Allah izin verir göreve gelirsek OSB yönetimimiz ile omuz omuza çalışarak, onların en büyük destekçisi olacağız. OSB’de yer kalmadığını ve çok ciddi yer taleplerinin olduğunu biliyoruz. OSB yönetimi de bununla ilgili ciddi çalışmalar yapıyor. OSB’nin genişlemesi ve büyümesi gerekiyor. Bu anlamda çok umutluyum” dedi.