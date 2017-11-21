Kazayı tır sürücüsü yaralı olarak atlattı.

Edilen bilgiye göre; Kuşadası’ndan Söke istikametine giden Murat Özdemir yönetimindeki 09 JT 035 dorse ve 09 JK 035 çekici plakalı asfalt yüklü tır; direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle önce karayolu kenarında bulunan su kanalına girdi, ardından karayoluna yan devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yan yatan tırın sürücü mahallinden çıkarılan Murat Özdemir olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazayı yaralı olarak atlatan sürücü Murat Özdemir’in kolunda kırk olduğu ve genel sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Bir süre kazanın meydana geldiği Söke-Kuşadası Karayolu’nun bir şeridinde trafik kontrollü şekilde verilirken; karayolları ekiplerinin yolu temizleme ve tırın kaldırılmasının ardından karayolu tamamıyla trafiğe açılabildi. Kazanın ucuz atlatılması ve daha başka felaketlerin yaşanmaması teselli kaynağı oldu.