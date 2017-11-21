Diğer
Kategoriler
21 Kasım 2017 15:55

Söke’de asfalt yüklü tır devrildi

Söke-Kuşadası Karayolu Granta mevkii yakınlarında asfalt yüklü tır devrildi.

Söke’de asfalt yüklü tır devrildi

21 Kasım 2017 15:55

Kazayı tır sürücüsü yaralı olarak atlattı.


Edilen bilgiye göre; Kuşadası’ndan Söke istikametine giden Murat Özdemir yönetimindeki 09 JT 035 dorse ve 09 JK 035 çekici plakalı asfalt yüklü tır; direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle önce karayolu kenarında bulunan su kanalına girdi, ardından karayoluna yan devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yan yatan tırın sürücü mahallinden çıkarılan Murat Özdemir olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazayı yaralı olarak atlatan sürücü Murat Özdemir’in kolunda kırk olduğu ve genel sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Bir süre kazanın meydana geldiği Söke-Kuşadası Karayolu’nun bir şeridinde trafik kontrollü şekilde verilirken; karayolları ekiplerinin yolu temizleme ve tırın kaldırılmasının ardından karayolu tamamıyla trafiğe açılabildi. Kazanın ucuz atlatılması ve daha başka felaketlerin yaşanmaması teselli kaynağı oldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
16
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    20°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç