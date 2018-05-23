Söke’de Azbazdar ailesinden merhum evlatları için anlamlı bağış

Söke’nin köklü eğitim kurumlarından olan Sıdıka İlkokulu binasında okul aile birliğinin girişimleri, İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün öncülüğünde Mehmet Beliğ ve Hülya Azbazdar’ın bağışlarıyla özel sınıf oluşturuldu. Otizmli çocukların eğitim görebilmeleri için gerekli donanımla düzenlenen özel sınıfın açılış törenle yapıldı. Törene Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Azbazdar Ailesi’nin yakınları, Okul Aile Birliği Başkanı Zehra Sonkaya Binici ve aile birliği üyeleri ve davetliler katıldı.

Sınıfın yapılması teklifinin kendilerine ders yılı başında gelmesine rağmen, ismin verilmesi ve açılış için yılsonunda izin çıkabildiğini belirten Hülya Azbazdar; “Bize teklifin gelmesinin üzerinden 15 gün içinde sınıfın düzenlenmesini yaptık. Ancak ismin verilme açılış izni sene sonunda verilebildi. Bu açılış törenini yapmak istemedik ancak okul aile birliğini de kıramadık. Çaba gösteren okul aile birliği ve problemi çözen ilçe kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Benim bütün derdim, oğluma yakışan işler yapmak, benim için oğlumun adının yaşaması ve yaşatılması önemli. Bu ne ilk, son da olmayacak” dedi.

Konuşmasına Beliğ ve Hülya Azbazdar çiftinin merhum oğullarına başsağlığı dileyerek başlayan Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu; yaşanan iletişimsizlik ve sıkıntılar nedeniyle aileden özür diledi. Açılışın Engelliler Haftası nedeniyle anlamlı bir zamana da denk geldiğinin altını çizen Kaymakam Kurtbeyoğlu; “Burada çok güzel bir hizmet var. Bu özel çocuklarımız için ne yapsak azdır. Allah sabır versin bu çocuklara sahip olanlara. Onlara yardımcı olanlara ve hizmet edenlere teşekkür ediyoruz. Hülya Hanım ve Beliğ Bey’e tekrar tekrar teşekkür ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Okul Aile Birliği Başkanı Zehra Sonkaya Binici tarafından Hülya Azbazdar’a merhum oğlu Rasih Azbazdar’ın yağlı boya portresi hediye edildi. Törene katılanlar gözyaşlarını tutamazken, duygulu anlar yaşadı. Otizmli çocuk velileri de ayrı ayrı Hülya ve Beliğ Azbazdar’a kazandırdıkları sınıf için teşekkür ettiler. Sınıfın açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından hazırlanan özel sınıf gezildi.

2015 yılı Ağustos ayında yine Azbazdar Ailesi tarafından merhum Rasih Azbazdar adına Söke Devlet Hastanesi’nde yaptırılan ‘Refakatli Doğum Salonu’nun açılışı yapılmıştı. Söke Belediyesi’nin eski Başkanlarından Mehmet Beliğ Azbazdar, eşi Hülya Azbazdar, oğlu Onur Azbazdar tarafından Söke Rotary Kulüp ile birlikte gerçekleştirilen bir projeyle Söke Fehime Faik Kocagöz Hastanesi’ne ‘Refakatli Doğum Salonu’ oluşturulmuş, bu odaya merhum Rasih Azbazdar’ın ismi verilmişti.