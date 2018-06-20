Söke’de muhtarlara imar barışı bilgilendirmesi

Kanun kapsamında yapılacak işlemler ve merak edilen konularla ilgili olarak İlçe Kaymakamlığı toplantı salonunda Söke’nin muhtarlarına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu başkanlığında yapılan toplantıya muhtarların yanı sıra kurum amirleri ve Çevre ve Şehircilik il müdürlüğü yetkilileri de katıldı. Kurum temsilcileri konuları ile ilgili bilgi verirken, muhtarların sorularını da cevapladı. Vatandaşlarımızın imar barışı ile ilgili getirilen imkanlardan faydalanmak için süresinde müracaat etmelerinin önemi vurgulandı.

7143 sayılı Torba Yasayla 3194 Sayılı İmar Kanunu’na eklenen “Geçici Madde 16” ile 31 Aralık 2017 tarihinden önce imara aykırı olarak yapılan yapılarla ilgili getirilen düzenleme ile imar mevzuatına aykırı yapılan ve istisna tutulan alanlar hariç olmak üzere, tüm yapıların mevcut durumunu kayıt altına alarak muhafaza edilmesinin amaçlanmakta. Yasadan yararlanacak olan yapılara verilecek olan “yapı kayıt belgesi”nin imar yasasında yer alan ve önemli bir özelliği olan “yapı kullanma izin belgesi” gibi bir işleve sahip olacak.